ارتفاع البرازيلي.. أسعار اللحوم اليوم السبت 3-6-2023

ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم السبت 3-6-2023 وسجل الكيلو البرازيلي 230 جنيها والمفروم 210 والكبدة 120 جنيها والسجق 100 جنيه والكندوز البلدي 280 إلى 350 جنيها والضاني 370 جنيها إلى 400 جنيه والجملي 300 جنيه حسب الجودة طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأشار التجار إلي أن أسعار الكبدة البلدي في محال الجزارة 360 جنيها في القاهرة الكبرى والإسكندرية لأفضل الأنواع وأسعار الكيلو لحوم الماعز من 250 إلى 400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها للعجول البقري و العجول الجاموسي 115و 120 جنيها للكيلو مع تراجع سعر العجل ما بين 3000 إلى 4000 جنيه نتيجة تباطؤ معدلات الشراء وتراجع السحب من السوق.

وأضاف التجار أن سعر الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحكومية 190 جنيها للكيلو للحوم البلدية وفي منافذ وزارة الزراعة 225 إلى 250 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز حسب الجودة والقطعية.

أسعار اللحوم في الأسواق

وقال التجار إن سعر كيلو “الجاموسة اللحم” 175 جنيها قائم و” البقرة اللحم” 200جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” اللحم 115 جنيها.

وأوضح التجار أن اسعار العجل البقري لوزن 200 كجم 135 جنيها “قائم” للكيلو و الوزن 300 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 150 جنيها.

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي “قباني” لوزن 300 كجم سجل 120 جنيها ووزن 200 كجم 125 جنيها ووزن 150 كجم 130 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

أسعار اللحوم الحمراء

وأشار التجار إلي أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس بتراجع يتراوح بين 1000 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا بارتفاع 10 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 225 إلى 230 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ أمان : 250 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :190 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي : 230 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي : 280 جنيها إلى 350 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 415 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها إلى 350 للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيه إلى 240 جنيها

أسعار السجق المستورد : 110 جنيهات للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 180 جنيها