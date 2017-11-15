ارتفاع البتلو والضاني 4- 5 جنيهات واستقرار الدواجن

محمد مجدي قال إمام طه، وكيل شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر كيلو البتلو 174 جنيها بزيادة قدرها 4 جنيهات على سعر أمس الثلاثاء، بينما كيلو الضانى البلدي ارتفع بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 155 جنيهاً، مع ثبات الضاني المستورد بـ80 جنيهاً، وكيلو الكندوز عند 160. بينما أوضح عبدالعزيز الس

محمد مجدي

قال إمام طه، وكيل شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر كيلو البتلو 174 جنيها بزيادة قدرها 4 جنيهات على سعر أمس الثلاثاء، بينما كيلو الضانى البلدي ارتفع بنحو 5 جنيهات ليصل إلى 155 جنيهاً، مع ثبات الضاني المستورد بـ80 جنيهاً، وكيلو الكندوز عند 160.

بينما أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار الدواجن بالسوق المحلية لم تشهد أي زيادات عن أمس، حيث بلغ كيلو الدجاج الأبيض 19 جنيهاً في المزرعة، وللمستهلك بنحو 24 جنيهاً، والدجاج الساسو بسعر 26 جنيهاً مزرعة، و30 للمستهلك.

وقال السيد إن سعر كيلو الدجاج البلدي الحر بـ 33 جنيها مزرعة، و37 للمستهلك، وكيلو الرومي بسعر 48 جنيهاً مزرعة، و50 للمستهلك، بينما كيلو البط 26 جنيها مزرعة، و34 للمستهلك، وطبق البيض الأبيض 24 جنيهاً، والأحمر 24 جنيهاً.