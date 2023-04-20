ارتفاع البتلو.. أسعار اللحوم اليوم الخميس -4-2023

ارتفعت أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الخميس 20-4-2023 وتراوح كيلو الكندوز بين 230 جنيها إلى 280 جنيها في الأسواق، بينما يسجل الكندوز في المنافذ الحكومية 210 جنيهات للأنواع الممتازة، بينما يستقر المفروم البرازيلي عند 200 جنيه والكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملية تراوحت من 240 إلى 250 جنيها و الماعز 230جنيها واللحوم الضاني تراوحت بين 280 جنيها إلي 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها .

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري “قباني”تراوحت بين 127 و133جنيها للعجول البقرية بزيادة 6 جنيهات و الجمسي بين 115و120جنيها للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 230 و280جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت من 220 إلى 320 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري متوسطة الأوزان 140جنيها للكيلو القائم و الجاموسي بين 120 إلى 125جنيهاو الجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأكد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

أكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيها والبتلو من 8000 إلى 13 آلف جنيه بزيادة 1000 جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وأضاف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم اليوم

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

سعر اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

سعر السجق الجملي البلدي ب130 جنيه