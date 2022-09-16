ارتفاع البامية .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16-9-2022

حافظت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16- 9- 2022 على ثباتها، واستقرت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات والباذنجان العروس تراوح من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ، والخيار من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ،والفلفل12 جنيها ، والجزر 8 جنيهات ،بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3.5جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 8 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6 جنيهات،والباذنجان الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات، والخيار 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 12 إلى 15 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 8 جنيهات إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها،والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض ب20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .