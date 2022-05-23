ارتفاع البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 23-5-2022

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 23-5-2022 وتفاوتت الطماطم “المجنونة “بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات والخيار 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والفلفل من 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والبامية من 20 إلى 35 جنيها في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 80 جنيها إلي 180 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة ،الخيار 3 جنيهات والباذنجان العروس 3 جنيهات ، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ونصف والبطاطا 5 جنيهات ،و رابطة الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،البسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان الأحمر 25 جنيها، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات ، والباذنجان الملون 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

و كشف التجار إلي أن سعر الفلفل الحار أو الشطة 6 جنيهات ، والفلفل الحامي الاخضر 6 جنيهات والفلفل الرومي 4 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 5 جنيهات ،و الجزر 6 جنيهات،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة ، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون 12 جنيها والبامية 30 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات ،الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10 إلي 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها والمشمش 20 جنيها، والعنب البلدي 20 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 25 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد ب30 جنيها ، عنب أسود مستورد 30 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب20 جنيها ،والعنب الاخضر 20 جنيها ،الكنتالوب من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه .

ونوه التجار إلي أن البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .