ارتفاع الباذنجان والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 31-5-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الإثنين 31-5-2021 وانخفضت البامية وارتفعت الكوسة مع استقرار الفلفل الألوان والطماطم والكوسة في بورصة السوق، وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي من 2 جنيه ونصف إلي 4، والقفص وزن 18 كيلو من 30 إلى 60 جنيهًا.

وأوضح التجار أن الخيار البلدي استقر بين 6 إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 8 جنيهات، والبصل الأحمر والذهبي 3.5 إلي 4 جنيهات، والكوسة 4 إلي 10 بدلا من 8 جنيهات، والبامية 10 إلى 12 بدلا من 14 جنيهًا.

وأكد التجار أن البصل الأبيض بجنيهين إلى 3 جنيهات والبطاطس من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات إلى 10 للكيلو، والفلفل الرومي تراوح من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم الأبيض 24 جنيها والأحمر 35 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر الليمون سجل ما بين 28 إلى 32 جنيها بزيادة 4، والفلفل الألوان من 6.5 إلى 10 جنيهات، والبسلة 12 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، وورق العنب 14 إلي 20 جنيهاً، والبامية الحمراء 15 جنيها.

وذكر التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 جنيه الي 6.5 بدلا من 4 جنيهات، والبصل الأحمر والابيض 3.5 جنيه،والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 5 إلى 6.5 جنيه .

ونوه التجار بأن سعر الجزر تفاوت بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي تراوح من 5 إلي 8 جنيهات،والفلفل الحامي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 6 إلى 10 جنيهات للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض بـ8 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

الفلفل الألوان: 10 جنيهات

البامية : 12 جنيها

البصل : 3.5 جنيه

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :6 جنيهات

الثوم : 24 جنيها

الكوسة : 10 جنيهات

الفاصوليا : 12 جنيها

البسلة : 12 جنيها

الباذنجان الابيض : 8 جنيهات

الباذنجان الرومي : 6.5 جنيه

الليمون: 28 جنيها

الفلفل الرومي : 8 جنيهات

الفلفل الألوان : 10 جنيهات

ملوخية بلدى : 8 جنيهات

كرنب : 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي : جنيهان ونصف

كبوتشا : 5 جنيهات للواحدة

ربطة الخضرة : 50 قرشا

الجرجير : 50 قرشًا

العنب الأحمر أو الأخضر : 20 جنيها

المشمش : 20 جنيها

الجوافة : 20 جنيها

الكنتالوب: 12 جنيها

البرقوق : 25 جنيها

البرتقال الصيفي : 6.5 جنيه

التفاح المستورد : 30جنيها

الخوخ :15 جنيها

الكمثري :40 جنيها

المانجو : 40 جنيها

البطيخ : 30 جنيها للواحدة

وتبابنت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين و تراوح قفص الطماطم 20 كجم من 30 جنيها إلي 60 جنيها، والكيلو 150 قرشا إلى 250 قرشا،والبطاطس جملة من 175 قرشا إلى375 قرشا.

وبلغت أسعار الخيار من جنيهين ونصف إلى 4 جنيهات،والجزر “بدون عرش” تراوح من225 قرشا إلى 250 قرشا،والباذنجان البلدي من 200 قرش إلى 350 قرشا، والباذنجان العروس من 150 قرشا إلى 400 قرش.

وسجل سعر القلقاس من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون 12 إلي 18 جنيها، والبسلة 7 جنيهات، والفاصوليا 7جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 4 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 4 إلى 5 جنيهات.