ارتفاع الباذنجان الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-11-2021

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة تباينها اليوم الاربعاء 3-11-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 3الي 5جنيهات بدلا من 4جنيهات ،البطاطس 10جنيهات،والبصل الاحمر 4 جنيهات،والخيار والفلفل 7جنيهات،الباذنجان الرومي 5جنيهات،لدى بائعي التجزئة.

اسعار الخضروات في سوق العبور

وافاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوح بين 30جنيها الي 70 جنيها ، وبسوق أكتوبر 80جنيها للقفص بوزن 25كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 110جنيها، في محافظات الصعيد .

اسعار الخضروات

و افاد التجار أن ربطة البقدونس الكسبرة ،الشبت أو الجرجير بخمسين قرشا ،والملوخية جنيهين للحزمة ، والبامية22جنيها للكيلو والبسلة 20جنيها ،والفلفل الألوان 15جنيها،والقثاء 6.5جنيه، والخيار 4 إلى 7جنيهات ،والباذنجان الرومي 3 جنيهات الي 5.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن ورق العنب 40جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 7جنيهات ، والكوسة 7جنيهات،والفلفل الألوان 15الي 20 والفاصوليا 10،البطاطس 10جنيهات،والفلفل الرومي 7 جنيهات ،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط 7جنيهات للواحدة .

ونوه التجار الي أن الفلفل الحار / الرومي 7 جنيهات،والباذنجان العروس 3الي4 جنيهات،والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 10جنيهات ، والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 5 جنيهات للكيلو ، والليمون10جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 7إلى 8جنيهات،الموز البلدي من 5الي 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا والبلح ب5جنيهات .

واضاف التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 7.5 جنيه،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

واكد التجار الي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 20الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 8الي 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

واوضح التجار أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب النوع -والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ، والنعومي 35جنيها.

والمح التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها ،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 8جنيهات .