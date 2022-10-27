ارتفاع الباذنجان الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس27-10-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 27- 10- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيه أمس ،و الباذنجان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 20 إلى24 جنيه ، والفلفل الحامي 8 جنيهات ،والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 11 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 75 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 6 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك ،والبروكلي 12 جنيها للكيلو ، والقرنبيط 11 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 12 جنيها للكيلو ، والسبانخ 14 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه ، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والفلفل الألوان من 20 جنيها إلى 24 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن البصل الاحمر 5 جنيهات ،والبصل الأصفر 6 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 15جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 11 جنيها ،والقلقاس 12 جنيها ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 11 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 12 جنيها .

وألمح التجار أن سعر الجوافة تراوح من 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والرمان من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والعنب الاخضر 15 جنيها ، والعنب الأحمر 12.5جنيه،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح السوري 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12جنيها،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 7 إلى 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والتفاح الأمريكي 35 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها،والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ، والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها ، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات ،والشمام 12 جنيها .

وقال التجار أن سعر التين الابيض 12 جنيها،والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ،والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .