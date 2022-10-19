ارتفاع الباذنجان الرومي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19-10-2022

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19- 10- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي ارتفع إلى 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه ، والبطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة والجزر والباذنجان العروس 8 جنيهات ، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 110 جنيهات،والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 4 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن البصل الأحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها ، البطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 12 جنيها، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات ، والرمان من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5جنيه، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 15 جنيها ونصف، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والافوكادو 60 جنيها، والخوخ 25 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها .

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو الزبدة 20 جنيها ،والمانجو الكيت /الكنت 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر التين الأبيض 15 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 8 إلي 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلي 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.