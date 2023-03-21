ارتفاع الباذنجان الأبيض.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-3-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21-3-2023 تزامنا مع حلول شهر رمضان وتراوحت الطماطم بين 5 إلى 8 جنيهات وقفز الباذنجان الأبيض إلى 25 جنيها والخيار والكوسة 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 35 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 إلى 120جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 5 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان الأبيض 25 جنيهات والباذنجان الملون 25 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 12 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 9 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها.

وكشف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات بدلا من 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 إلى 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.