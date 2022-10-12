ارتفاع الباذنجان الأبيض.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 12-10-2022



شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعا اليوم الأربعاء 12- 10- 2022 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ،بينما قفز الباذنجان إلى 11جنيها والباذنجان الأسود ب10 جنيهات ،الجزر والكوسة 12جنيها،والخيار 10 جنيهات،والفلفل الحامي 10جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 75 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ،والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 20 جنيها إلى 30 جنيها والباذنجان الأبيض 11 جنيها، والباذنجان الملون 11 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 7 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن البصل الاحمر 6 جنيهات،والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات والرمان 5 جنيهات إلى 10جنيهات ،والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 6.5 جنيه 17 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 10 جنيهات .

و كشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التين الابيض 10 جنيهات ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .

