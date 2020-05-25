ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في ثاني أيام عيد الفطر 25-5-2020

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، الإثنين 25-5-2020 ثاني عيد الفطر ارتفاعا في الباذنجان العروس الذي سجل 7 جنيهات بدلا من 5 قبل العيد.

وتراوح الليمون من 16 إلي 40 جنيها حسب الجودة كما واصلت الطماطم صعودها و تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات بزيادة 50 قرشًا والخيار انخفض إلي ما بين 4 إلي 8 والبامية من 15 إلى 30 جنيهًا طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي بين 3 إلى 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 والكوسة تراجعت بين 4 إلى 7 جنيهات بقيمة جنيه، والبصل 6.5 والفلفل الألوان استقر بين 10 إلى 20 والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء انخفضت إلي 7 جنيهات بنحو جنيه، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن هناك تباينًا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب 7 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب بناتى: 25 جنيهًا

الباذنجان العروس: 5 إلى 7 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الباذنجان المخدد: 6 إلى 8 جنيهات

الليمون: 40 جنيهًا

فلفل شطة: 8 جنيهات

فلفل رومى: 8 جنيهات

بسلة سكري: 10 جنيهات

بامية فلاحى: 30جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 3.5 جنيه

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر :20 إلى 35 جنيها

المانجو : 20 جنيها

العنب الأخضر: 25 جنيها

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: من 20 إلى 50 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ : 10 إلى 30 جنيها للواحدة

الفراولة: 7.5 جنيه

الكنتالوب: 7 جنيهات