ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في ثاني أيام عيد الفطر 25-5-2020

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، الإثنين 25-5-2020 ثاني عيد الفطر ارتفاعا في الباذنجان العروس الذي سجل 7 جنيهات بدلا من 5 قبل العيد.
وتراوح الليمون من 16 إلي 40 جنيها حسب الجودة كما واصلت الطماطم صعودها و تراوحت بين 5 إلى 10 جنيهات بزيادة 50 قرشًا والخيار انخفض إلي ما بين 4 إلي 8 والبامية من 15 إلى 30 جنيهًا طبقا لعدد من التجار في الأسواق.
وأوضح التجار أن سعر الفلفل الرومي والحامي بين 3 إلى 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 والكوسة تراجعت بين 4 إلى 7 جنيهات بقيمة جنيه، والبصل 6.5 والفلفل الألوان استقر بين 10 إلى 20 والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء انخفضت إلي 7 جنيهات بنحو جنيه، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وأكد التجار أن هناك تباينًا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر من 20 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب 7 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.
أسعار الخضروات والفاكهة
ورق عنب بناتى: 25 جنيهًا
الباذنجان العروس: 5 إلى 7 جنيهات
الباذنجان الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان المخدد: 6 إلى 8 جنيهات
الليمون: 40 جنيهًا
فلفل شطة: 8 جنيهات
فلفل رومى: 8 جنيهات
بسلة سكري: 10 جنيهات
بامية فلاحى: 30جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 3.5 جنيه
الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر :20 إلى 35 جنيها
المانجو : 20 جنيها
العنب الأخضر: 25 جنيها
المشمش: 12 جنيها
البرقوق: من 20 إلى 50 جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 8 جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ : 10 إلى 30 جنيها للواحدة
الفراولة: 7.5 جنيه
الكنتالوب: 7 جنيهات