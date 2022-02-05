اقتصاد وأسواق

ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-2-2022

تحرك أسعار الخضار والفواكه اليوم في أسواق التجزئة والجملة
الصاوي أحمد 10:32 ص, السبت, 5 فبراير 22 10:32 ص, السبت, 5 فبراير 22

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم السبت 5-2-2022 ، وسجلت الطماطم 7 جنيهات، والكوسة 14 جنيها، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات ، والبصل 3 جنيهات ونصف والبسلة 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 9 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 80 إلى 100 جنيه، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 6 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 7 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 9 جنيهات.

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أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 14 جنيها ، والفلفل الحامي الأخضر 14 جنيها، والكوسة 14 جنيها، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والفاصوليا 14 جنيها، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 14 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 14 جنيها ، والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الأبيض أو الملون 14 جنيها، والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيها، والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها.

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وأكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات، والبطيخة 50 جنيها، الموز البلدي 8 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 25 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15جنيها، الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

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أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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