ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 5-2-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة صعودا اليوم السبت 5-2-2022 ، وسجلت الطماطم 7 جنيهات، والكوسة 14 جنيها، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات ، والبصل 3 جنيهات ونصف والبسلة 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 9 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 80 إلى 100 جنيه، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 6 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 7 جنيهات، والليمون 7 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس،الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 9 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 14 جنيها ، والفلفل الحامي الأخضر 14 جنيها، والكوسة 14 جنيها، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والفاصوليا 14 جنيها، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 14 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي 14 جنيها ، والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الأبيض أو الملون 14 جنيها، والجزر 5 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 15 جنيها، والملوخية 12 جنيها للكيلو، والليمون 15 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات، والبطيخة 50 جنيها، الموز البلدي 8 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 25 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15جنيها، الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها، الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.