ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-12-2021

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25-12-2021، وسجل الباذنجان الرومي 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات والخيار 11 جنيها بدلا من 10 جنيهات ، والطماطم 3 جنيهات ونصف ، والبصل الأحمر 6 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم فى سوق العبور بـ 40 جنيها، لوزن 20 كجم، و البصل 2.5 جنيه، والخيار 5.5 جنيه ، والجزر 3 جنيهات ، والفلفل 5.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس الجديدة 4 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن حزمة الخضار كالبقدونس،الكسبرة،الشبت،أو الجرجير بـ50 قرشا ، والخس / الملوخية جنيهين ،والبسلة بـ8 للكيلو ،والفلفل الألوان 16 جنيها ،والخيار 11 جنيها ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن الشطة بـ 12 جنيها، والفلفل الحامي 12 جنيها،والكوسة 14 جنيها،والفلفل الألوان 16 جنيها،والفاصوليا 7 جنيهات،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه على الأقل ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار أن الفلفل بمختلف أصنافه 8 جنيهات علي الأقل ،والباذنجان العروس 5 جنيهات إلي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 6 جنيهات،والملوخية 8 جنيهات للكيلو،و الليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

و أكد التجار أن الجوافة بـ 10 جنيهات للكيلو ، والبطيخة 50 جنيها للواحدة ،الموز البلدي 10 جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 17 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات،والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها،الأفوكادو 35 جنيها.

وأضاف التجار أن الرمان بـ 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،والقشطة 35 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 25 جنيها،والعنب البلدي 12 جنيها،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيهات للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن المانجو الزبدية بـ 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص بـ 80 جنيها ،والعويسي من 45 جنيها إلى 50 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

وذكر التجار أن المانجو الفونسو 50 جنيها،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 6.5 جنيه واليوسفي 5 جنيهات.