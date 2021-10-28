ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس28-10-2021

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تذبذبا اليوم الخميس 28-10-2021 ، وسجل الباذنجان العروس الملون 8 جنيهات بدلا من7جنيهات ،و الطماطم بين 5جنيهات الي 6جنيهات، والخيار 9جنيهات للكيلو بدلا من 8جنيهات، الفلفل 8جنيهات،والجزر 10بدلا من 8جنيهات، الكوسة 6.5جنيه لدى بائعي التجزئة .

اسعار الخضروات في سوق العبور

واوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة 40جنيها،وبسوق أكتوبر 50جنيها للقفص بوزن 22كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 85جنيها، في محافظات الصعيد .

أسعار الخضروات اليوم

و نوه التجار الي أن ربطة البقدونس،الكسبرة ،الشبت أو الجرجير ب50 قرشا،والملوخية جنيهان، والبامية24جنيها للكيلو،والفلفل الألوان 15الي 25جنيها،والقثاء 3 إلى 7 جنيهات، والخيار 5 إلى 10جنيهات،والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

واكد التجار الي أن ورق العنب ب40جنيها،والفلفل الحار الأحمر 15جنيها، والفلفل الحامي 7والكوسة 6.5جنيهات الي 8جنيهات،والفلفل الألوان 13 جنيها الي 25جنيها، والفاصوليا 10جنيهات،البطاطس 9إلى 10جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار أن الفلفل الحار أو الرومي يتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 2.5الي 7جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 7جنيهات الي 10جنيهات ، والبامية 24جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون10جنيهات الي 11 جنيهات.

واشار التجار الي أن الجوافة تراوحت بين 5إلى 6.5جنيه، الموز البلدي من 10الي 15جنيها، والموز المستورد 30جنيها، والبلح البرحي 35جنيها ، والتفاح الأخضر 12الي 30جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وافاد التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16 جنيها،والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون من 15الي 25 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 12جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 15 جنيها.

أسعارالفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف -والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها ،والنعومي 35جنيها.

واكد التجار الي أن سعر المانجو الفونسو 40 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ،والكمثرى 20جنيها ،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال البلدى 8 ،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات.