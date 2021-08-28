اقتصاد وأسواق

ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28-8-2021

تذبذب أسعار الخضار والفواكه اليوم السبت
الصاوي أحمد 10:05 ص, السبت, 28 أغسطس 21 10:05 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم السبت 28-8-2020 ، وتراوحت الطماطم بين 6.5 إلي 9 جنيهات ، والبامية 12 جنيها ، والفاصوليا 40 جنيها ، والباذنجان العروس الأسود 6.5 والباذنجان العروس الأبيض 5 جنيهات والبرقوق 25 ، الفلفل الألوان 20 بدلا من 18 جنيها أمس، الجوافة ،الكمثرى 15 جنيها ، لدي بائعي التجزئة.

وأشار التجار إلى أن سعر الملوخية 10 جنيهات ، والبامية سجل تراوحت بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، والفلفل الألوان من 15 جنيها إلى 20 ، والقثاء 2.5 إلي 8 جنيهات ، والخيار البلدي 5 جنيهات، الخيار الصوب 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

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أسعار الخضروات

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الأحمر 10 جنيهات ، والكوسة 8 إلي 12 جنيها، والفلفل الألوان من 15 إلي 20 جنيها، الفاصوليا 40 جنيها ، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8 ، والكرنب من 6 إلى 8 جنيهات للواحدة.

وأضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي سجل 8 إلي 10 جنيهات، والباذنجان العروس 4 جنيهات إلى 6.5 والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40 جنيها والبامية 10 إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 6 جنيهات للكيلو ، والليمون بين 6 إلي 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن الجوافة تراوحت بين 10 إلي 15 جنيها ، والموز البلدي من 10 جنيهات إلى 12، والبلح البرحي 15 إلي 30 جنيها، والتفاح البلدي من 15 إلي 25 جنيها، والتفاح الأخضر المستورد 30 جنيهًا.

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وأشار التجار إلى أن الرمان سجل 7.5 جنيه مقابل 10 جنيهات ، و التفاح الأصفر سجل 30 جنيها، والبرقوق اللبناني 30 جنيها والبرقوق البلدي 25، والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر العنب الأسود 15 جنيها ، والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها، التين من 15 إلي 20 جنيها ، الكنتالوب أو الشمام 10 جنيهات للكيلو.

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وافاد التجار بأن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري من 20 إلي 25 جنيها ، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى من 10 إلي 20 جنيها، والخوخ من 30 إلي 35 جنيها، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

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بقلم الصاوي أحمد

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