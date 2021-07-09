ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-7-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع اليوم الجمعة 9-7-2021 وسجلت البطاطس 8جنيهات بدلا من 7.5جنيها ، والطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3جنيهات ونصف، في القطاعي ،واستقر الخيار ، الفاصوليا ، وانخفض الفلفل الألوان ،وقفز الباذنجان الرومي إلى 4بدلا من 3.5 .

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 2.5إلي 6.5جنيهات ،والخيار الصوب 8،والقلقاس 7جنيهات،والبامية من 10إلي 16جنيها،والبصل الأحمر،والذهبي 5،والكوسة 8جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف والبصل الاصفر 4 ،والبطاطس من 7.5إلي 8جنيهات ،والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات إلى7،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

واضاف التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح بين 10جنيهات إلى 16جنيها ،الفلفل الألوان 6إلي 16 جنيها ،الفاصوليا10 جنيهات،ورق العنب15إلي 20جنيها.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي 4جنيهات ،والبصل الأحمر،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

واوضح التجار إلى أن الجزر سجل 6.5جنيه للكيلو ،والفلفل الرومي 5إلي 8جنيهات،والفلفل الحامي من 5إلي 7،والكرنب 6إلي9جنيهات للواحدة .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب5جنيهات ،والباذنجان الملون 5جنيهات،والباذنجان العروس الأسود5جنيهات ،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان: 16جنيها

البامية :16جنيهات

البصل الاحمر :5جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :7جنيهات ونصف

الثوم :25جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

الباذنجان الابيض: 5جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الليمون: 10إلي16جنيها

الفلفل الرومي: 7جنيهات

الفلفل الحامي: 7جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر / الاخضر: 10إلي15جنيهات

الكنتالوب:5جنيهات

البرقوق:40جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح المستورد :30إلي 40جنيها

الخوخ :25جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :17.5جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تذبذبت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ، وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 20جنيهاإلي 35جنيها،والكيلو 125قرش إلى200قرش،والبطاطس من 250قرش إلى375قرشا.

واستقر سعر الخيار ما بين 2إلى 4جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرش إلى 300قرش،والباذنجان الرومي من 175قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس من 200قرش إلى250قرشا.

وسجل سعر القلقاس 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 9إلي 16جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات، والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.