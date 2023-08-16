ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-8-2023

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الأربعاء 16-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها والبصل 20 و23 جنيها والخيار 14 و16جنيها والكوسة 6.5 و 12 جنيها والفلفل 14 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والبطاطس 12 جنيها والبامية 30 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 190 جنيها إلي 210 جنيهات والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات والخيار البلدية 14 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 14 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 20 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والافوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وقال التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .