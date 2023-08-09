ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-8-2023

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذبا اليوم الأربعاء 9-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيها والخيار البلدي 12 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والكوسة 6.5 جنيه والفلفل 14 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والبطاطس 13 جنيها والبامية 25 جنيها بسوق القطاعي طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 180 جنيها إلي 210 جنيهات والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 14 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 22 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 12 جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 14 جنيها والليمون 12 إلى 50 جنيها .

وقال التجار إن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 15 جنيها والبرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 12.5 جنيه و 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 55 جنيها والتفاح الأحمر 55 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

وألمح التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 15 جنيها إلى 70 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .