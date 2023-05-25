ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 25-5-2023

شهدت أسعار الخضروات إستقرارا و ارتفاع الفاكهة اليوم الخميس 25-5-2023و تراوحت الطماطم بين 3.5 إلى 5 جنيهات و الكوسة 12 جنيها والجزر 8 جنيهات والخيار والباذنجان الرومي 6.5 إلي 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والبامية 16 إلى 25 جنيها بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 100 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه علي الاقل .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 جنيها إلي 20 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10جنيهات ،والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 12جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20إلى 25 جنيها و العنب الاحمر و الاخضر 20 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وأشار التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .