ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-5-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 23-5-2023و سجلت الطماطم 6.5 جنيه، الكوسة والجزر 10 جنيهات ،والخيار والباذنجان العروس والابيض 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات، و البامية والفلفل الألوان 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، و البطاطس 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها ، والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات والخيار 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة ، والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات ، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات ، والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها ، والبطاطس 6.5 جنيه علي الاقل .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها إلي 30 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأبيض والعروس 10جنيهات ، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، والخيار 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها ، والبصل الذهبي 18 جني ها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ،والفلفل الرومي 10جنيهات والكوسة 6 إلى 10جنيهات ورق العنب 25 جنيها ، والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وألمح التجار إلي أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 30 إلى 50 جنيها ، و العنب الاحمر و الاخضر 25 جنيها و البرتقال 10 جنيهات ،والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأخضر 80 جنيه والتفاح البلدي 30 جنيها ،والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها، والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .