ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 8-5-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 8 -5-2023 وتراوحت أسعار الباذنجان بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو بدلا من 6.5 جنيه والفلفل الرومي 16 جنيها والبطاطس 8 جنيهات والبصل 14 جنيها والفاصوليا 16 جنيها والخيار 6.5 جنيه والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيه إلى 130 جنيها والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 17 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه وجنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 16 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان العروس 10جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه.

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 10 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات وورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها والبامية 40 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات.

وواصلوا أن سعر البرتقال البلدي تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها، والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيهاوالافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها والكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة.

وقال التجار إن البرتقال البلدي تراوح بين 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.