ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-12-2022

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8- 12-2022 ،وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه،والباذنجان العروس والأبيض والجزر 10جنيهات، والخيار الصو سوق العبور والكوسة 12 جنيها ، والفلفل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها،والخيار البلدي 8 جنيهات بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها،والفلفل الحامي 8 جنيهات،والليمون 7 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا 5جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 14 جنيها ،الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 16 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 12 جنيها ،والباذنجان العروس 10جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 8 جنيهات،الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16 جنيها،والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ،البطاطس 8 جنيهات إلى 12جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ،والجوافة 10 جنيهات،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 20 جنيها،والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 30 جنيها إلى 35 جنيها،والعنب الكرمسون ب20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 12 إلى 15 جنيها،والتين البرشومي الأسود 12 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .