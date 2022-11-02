ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 2-11-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 2- 11- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ، والباذنجان العروس 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ، والفاصوليا 12 جنيها ، والكوسة والجزر 10 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات ، والبطاطس 11 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 110جنيهات، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 10 جنيهات ، والقرنبيط 10 جنيهات للواحدة والكرنب الأحمر ، والأبيض 10 جنيهات ، والسبانخ 11 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر البطاطا 4 جنيهات ، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 15 جنيها ، والفلفل الألوان 22 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات ، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6 جنيهات ، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 12جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 11 جنيها ،والقلقاس 10 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات،والجزر 10 جنيهات ،والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 11 جنيها إلى 13 جنيها،والبامية من 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 12 جنيها .

وقال التجار إن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 10 جنيهات ،الموز البلدي 12 إلي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات .

و كر التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها،والتفاح الأحمر 17 إلى 35 جنيها ، والكاكا 12 جنيها ،الكيوي 25 جنيها، والأفوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والرمان 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها، والتفاح الأمريكي 35 جنيها، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها ، والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة.

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.