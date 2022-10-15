ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15-10-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 15- 10- 2022 وارتفع الباذنجان الأبيض إلى 12 جنيها بدلا من 10جنيهات أمس ، والبطاطس 12 جنيها ، الطماطم 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والخيار والفلفل الرومي ، والباذنجان العروس، والجزر 10 جنيهات ، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 6 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 5 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا، الفاصوليا 16 جنيها ،والفلفل الألوان من 12 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الأبيض 12 جنيها، والباذنجان الملون 12 جنيها، والباذنجان العروس 10 جنيها ت ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن البصل الأحمر 6 جنيهات، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 10 جنيهات إلى 12 جنيها، البطاطس 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 15 جنيها ، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ، والرمان من 8 جنيهات إلى 10جنيهات ، والعنب الأصفر 15 جنيها ،والعنب الأحمر 12.5 جنيه ، والمشمش 35 جنيها ، الموز البلدي 6.5 جنيه 17 جنيها ونصف ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 22 إلى 35 جنيها ، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 60 جنيها ، والخوخ 25 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها ، والرمان 5 و10 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 30 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر المانجو الزبدة ب20 جنيهات والمانجو النعومي 20 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون بـ 12 جنيها ،الكنتالوب 12 جنيها، والشمام 10 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الأبيض بـ 10 جنيهات ، والتين البرشومي الأسود 8 إلى 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 8 إلى 10 جنيهات ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.