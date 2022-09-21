ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022

شهدت أسعار الخضروات الفاكهة ارتفاعا اليوم الأربعاء 21- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 7جنيهات مقابل 6.5 جنيه أمس ، والبصل والباذنجان الرومي 5 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات ، والخيار والجزر 10 جنيهات ،بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 80 جنيها ،والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 9 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ،والفلفل الألوان 12 جنيها إلي 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات،والباذنجان الملون ،العروس الرومي 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 إلى 14 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات،والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ،والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 8 جنيهات إلى 30 جنيها ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها،والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 12 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

و ذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها،والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 6 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار أن سعر التين الابيض 20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .