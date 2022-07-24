ارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-7-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24- 7- 2022 ، وسجل الباذنجان 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس ،والفلفل 8 جنيهات ،والبطاطس 8 جنيهات ،و الطماطم من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه كمتوسط ،والخيار 10 جنيهات ،والبصل 5 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 45 جنيها ، والفلفل البلدي 4 جنيهات ، والليمون 15 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 16 جنيها ، والفلفل الألوان 5جنيهات الي 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون / العروس/الرومي 4 جنيهات إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين للربطة ،والليمون 25 جنيها ،والبامية من 16 جنيه إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ،والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها ،والتفاح الأحمر 15 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وذكر التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .