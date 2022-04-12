واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم الثلاثاء 12-4-2022 الموافق 11 رمضان ، وتأرجحت الطماطم بين 12 إلى 18 جنيها ،والباذنجان الرومي 12 جنيها، بدلا من 10 جنيها ، والباذنجان الأبيض 18جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والفلفل الرومي 20 جنيها، طبقا لتجار قطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تفاوت سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 180 جنيها إلي 225 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 14 جنيها، والليمون 10 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 12 جنيها ، والباذنجان الرومي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر 45 جنيها ، والفلفل البلدي 22 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 16 جنيها ،والباذنجان الأبيض 18 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها بدلاً من 16 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة 15 جنيهات علي الاكثر ،والفراولة 8 جنيهات ،الموز البلدي 8 جنيهات إلى 10جنيهات، والموز المستورد 15إلي 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 22 جنيها بدلا من 20 جنيها ، والتفاح الأحمر 22 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 18 جنيها ،والبلح الجاف 11إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي جنيهين للواحدة .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر الرمان 17 جنيها ، والتفاح الأصفر 22 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه ، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيهات .