ارتفاع الاستهلاك المحلى لبنزين 95 بأكثر من 6%

خلال الربع الأول من العام المالى الجارىنسمة بيومىكشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من بنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة تتجاوز 6%. وقالت المصادر ذاتها لـ"المال" "الفجوة السعرية بين بنزين 95 و92 لم تعد كبيرة مثل السابق.

خلال الربع الأول من العام المالى الجارى





نسمة بيومى

كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من بنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة تتجاوز 6%.



وقالت المصادر ذاتها لـ”المال” “الفجوة السعرية بين بنزين 95 و92 لم تعد كبيرة مثل السابق.

وأرجعت ذلك إلى أن الزيادة الأخيرة التى حدثت فى أسعار المشتقات خلال شهر يوليو الماضى ارتفعت معها معدلات الإقبال على بنزين 95، مشيرة إلى أن جودة وقدرة تشغيل المحركات ترتفع وتتحسن أكثر بإستخدام نوعية “95”.



وبمقتضى الزيادة الأخيرة ارتفع سعر بنزين 95 ليصل الى 6.60 جنيه لللتر وبنزين 92 إلى 5 جنيه”.



ووفقا لتصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا فى إحدى الصحف القومية اليوم انخفضت جملة استهلاك البنزين محليا خلال الربع الاول من 2017/2018 بنحو 2.4% “بنزين 80 بواقع 7.3%”،و”بنزين 92 بنسبة 9.6%”.

كذلك تراجعت معدلات استهلاك السولار خلال نفس الفترة بنسبة 7% ،والبوتاجاز بنسبة 3.2%.



ونوهت المصادر إلى أن التراجع الذى حدث فى معدلات استهلاك البنزين 92 و80 والسولار خلال الربع الاول من العام المالى الجارى نسبته طفيفة ،ويعود فى الأساس إلى ترشيد الاستهلاك ،عقب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار المشتقات.



وأكدت على إستقرار معدلات استهلاك المازوت الموجه للصناعة أومحطات الكهرباء ومختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى.



ووفقا لـ”الملا” تراجع استهلاك المشتقات البترولية خلال الربع الاول من العام المالى الجارى بنسبة 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.



ورغم التراجع البسيط فى معدلات الاستهلاك الا ان المصادر شددت على أن الهيئة العامة للبترول تضخ البنزين والسولار والبوتاجاز بمعدلات مرتفعة ،لتوفير كامل الاحتياجات وتلبية أى جديد يطرأ على السوق المحلى.

