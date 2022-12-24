ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه للخارج 7.4% في 11 شهرا

أظهرت بيانات أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج سجل 687.86 مليار يوان، في الأشهر الـ11 الأولى من العام، بزيادة 7.4 % على أساس سنوي، وفقًا لوكالة شينخوا.

ومن حيث القيمة الدولارية، ارتفع الاستثمار المذكور إلى 102.66 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة.

وفي الأشهر الـ11 الأولى، ارتفع الاستثمار في خدمات التأجير الخارجي وخدمات الأعمال بنسبة 14.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 34.37 مليار دولار أمريكي.

وشهد الاستثمار نموًّا في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء.

وخلال الفترة نفسها ارتفع الاستثمار المباشر غير المالي في الدول الواقعة على طول مبادرة “الحزام والطريق” بنسبة 6.5% على أساس سنوي ليصل إلى 19.16 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 18.7% من إجمالي الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج خلال هذه الفترة.