ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر فى الصين 6.1% خلال يناير وفبراير

قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الخارجي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، توسع بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 268.44 مليار يوان، في الشهرين الأولين من عام 2023، بحسب وكالة شينخوا.

ومن حيث قيمة الدولار الأمريكي، زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% على أساس سنوي، ليصل إلى 39.71 مليار دولار أمريكي.

وشهدت صناعة الخدمات زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10.1% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الحالي،

فيما قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات فائقة التكنولوجيا بنسبة 32% عن نظيرتها المسجلة في العام الماضي، بحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها الوزارة.

وعلى وجه الخصوص، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا بنسبة 68.9% خلال الفترة المذكورة عما كان عليه في العام الماضي،

بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بنسبة 23.3% على أساس سنوي.

وفي الفترة المذكورة، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الواقعة المشاركة في مبادرة “الحزام والطريق” ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بنسبة 11% ونسبة 11.8%، على التوالي، على أساس سنوي.