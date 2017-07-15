استثمار

ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر إلى 6.6 مليار دولار

خالد بدر الدينقالت وكالة رويترز إن وزارة الاستثمار المصرية أعلنت اليوم السبت، أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 12% فى الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 ليصعد إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.وذكرت رويترز أن السنة المالية
15 يوليو، 2017 15 يوليو، 2017

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خالد بدر الدين

قالت وكالة رويترز إن وزارة الاستثمار المصرية أعلنت اليوم السبت، أن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع بنسبة 12% فى الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 ليصعد إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وذكرت رويترز أن السنة المالية التى تبدأ فى مصر فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو شهدت انتعاشا واضحا بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومنها تحرير سعر الصرف وتقليص دعم الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة والحصول على برنامج قروض صندوق النقد الدولى ودعمه للحكومة المصرية.

وأضاف بيان الوزارة: “ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالى 2016-2017 بنحو 12% ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2015-2016”.

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