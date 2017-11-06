ارتفاع الإيرادات التشغيلية لأورنج 6%‎ خلال 9 أشهر

المال - خاص أظهرت القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة أورنچ مصر عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 النتائج الإيجابية الأولية للاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها في نهاية عام 2016 من خلال زيادة الإيرادات التشغيلية بنحو 6٪ مقارنة بنفس الفترة…

المال – خاص

أظهرت القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة أورنچ مصر عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 النتائج الإيجابية الأولية للاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها في نهاية عام 2016 من خلال زيادة الإيرادات التشغيلية بنحو 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح التشغيلي للشركة 8٪ على أساس سنوي، كما أن الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاهلاك والاستهلاك كانت مستقرة تقريباً بالمقارنة بالعام الماضي (-4٪ فقط)، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

والأهم من ذلك أن خطة التحول الطموح أتاحت لنا أن نقابل جزئياً الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.

ولا يزال صافي نتائج الأعمال سلبيا، حيث بلغت الخسائر 1،769 مليون جنيه خلال هذه الفترة، ويرجع ذلك في المجمل إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات التمويلية (الفوائد) بنسبة 228٪ مقارنة بعام 2016 نتيجة لقرضين مساندين من المساهم الرئيسي بقيمة 750 مليون يورو تقريباً التي منحتها مجموعة اورنچ للشركة لتغطية تكلفة ترخيص الجيل الرابع وتشغيل الشبكة.

من أجل تحسين الوضع المالي للشركة، ودعم استراتيجية شركة اورنچ مصر للاتصالات وخطة التحول الطموح لتحسين وضعها المالي، وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 3 نوفمبر 2017 على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16،4 مليار بالقيمة الاسمية للسهم للمساهمين الحاليين من خلال زيادة نقدية أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين قبل الشركة كل حسب نسبته.

وسوف يتم النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر على مساهمي الشركة الكرام من خلال الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في خلال الأسابيع المقبلة بمجرد حصول الشركة على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

وبمجرد الانتهاء من رسملة القروض، تتوقع أورنچ مصر أن تعود مصاريفها المالية إلى معايير السوق.

حصلت اورنچ مصر في سبتمبر الماضي على الترددات التي تم شراؤها منذ 11 شهراً، وتعتمد الشركة على جودة خدمة الـ 4G لديها لتعزيز نمو إيراداتها من الموبايل داتا. مع إطلاق خدمات الجيل الرابع ومن خلال توقعاتها، وخطة التوسع الطموح في قنوات مبيعات اورنچ مصر، والنتائج الأولية لخطة التحول الطموح التي أطلقتها، فضلاً عن إعادة تمويل الشركة، أصبحت بالفعل اورنچ مصر الآن في وضع جيد لتحقيق طموحها كي تٌصبح المشغل الرقمي الأول في مصر.