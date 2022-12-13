ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 2.5% في أكتوبر

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي التركي ارتفع 2.5 % على أساس سنوي في أكتوبر، في نمو أكبر كثيرا مما كان متوقعا، مواصلا نموه على أساس سنوي للشهر الثامن والعشرين، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي أن الناتج الصناعي ارتفع 2.4 % مقارنة بسبتمبر على أساس معدل موسميا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إنه “من الواضح” أن التضخم سينخفض إلى حوالي 40 % في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20 % في عام 2023.

وأظهرت بيانات تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 84.39 % في نوفمبر، من ذروة بلغت 85.51 % في الشهر السابق.

وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.9 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

وأظهرت البيانات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2022، زاد 3.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يكون الاقتصاد قد نما 4% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ النمو للعام بأكمله 5% بعد أداء قوي في النصف الأول حيث نما الاقتصاد أكثر من 7.5 %.