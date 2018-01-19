ارتفاع الأمواج يغلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني

معتز محمود قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة قررت استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة -اليوم الجمعة- بعدما سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج 5 أمتار، وسرعة الرياح 28 عقدة. وأضاف الغندور، فى بيان للهيئة، اليوم،…

معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة قررت استمرار غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة -اليوم الجمعة- بعدما سجلت الرصدة الجومائية ارتفاع الموج 5 أمتار، وسرعة الرياح 28 عقدة.

وأضاف الغندور، فى بيان للهيئة، اليوم، أن عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم، لافتًا إلى أن إجمالى عدد سفن المخطاف الخارجي 37 سفينة.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن قرار غلق البوغاز جاء للحفاظ على سلامة الأرواح، السفن، الأرصفة، والبضائع.