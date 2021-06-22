ارتفاع الأسهم الخليجية الثلاثاء بقيادة القطاع المالي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على صعود، اليوم الثلاثاء، وكانت أسهم القطاع المالي الداعم الرئيسي وقادت المكاسب بورصة أبوظبي.

صعود القطاع المالي

وربح المؤشر السعودي الرئيسي 0.3% وارتفع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة 2.5% وسهم شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7%.

وأضاف مؤشر دبي الرئيسي 0.3% بفضل صعود سهم إعمار العقارية 1.2% ووحدتها إعمار مولز 1.5%، نقلاً عن “رويترز”.

ويأمل مشغل مطار دبي الحكومي في استقبال عددا من المسافرين مع انحسار جائحة فيروس كورونا، مستهدفا نمو الحركة عبر مطار دبي الدولي 8% إلى 28 مليون راكب هذا العام.

وقال مايكل ستارك المحلل في اكسنيس: مع استقرار معدلات الإصابات في المنطقة، أعلنت دبي فتح مباني المطار هذا الأسبوع في مؤشر على تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد.. ينبغي أن تساعد هذه الخطوة قطاع الطيران للعودة إلى مساره ودعم الاقتصاد.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5% وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1% وكسب سهم شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة 0.8%.

وارتفع المؤشر القطري 0.3%، وقفز سهم شركة الاتصالات أوريدو 6.9%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 1.4%، إذ صعدت معظم أسهم المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.6%.

وجاء أداء المؤشرات كالتالي:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10892 نقطة.

أبوظبي.. كسب المؤشر 0.5 % إلى 6651 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 % إلى 2856 نقطة.

قطر.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 10776 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 10206 نقاط.

البحرين.. كسب المؤشر 0.2 % إلى 1572 نقطة.

سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 0.3 % إلى 4035 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.6 % إلى 7006 نقاط.