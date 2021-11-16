بورصة وشركات

ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الثلاثاء

سجلت مؤشرات أسهم قيادية مستويات قياسية منها "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي
وائل كمال 1:22 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 1:22 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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سجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الثلاثاء مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج أعمال قوية، وتصريحات مائلة للتيسير من رئيسة المركزي الأوروبي.

وبحسب روسيا اليوم، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 08:29 بتوقيت غرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام (عبر الفيديو يوم أمس) بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.

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كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية مستويات قياسية، منها “داكس” الألماني و”كاك 40″ الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.

على صعيد التداولات، ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.5 بالمئة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم “فودافون” 4.6 بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

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بقلم وائل كمال

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