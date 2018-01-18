ارتفاع الأسعار يهوي بمبيعات الملاكي الميني 76%

المال - خاصهوت مبيعات السيارات الملاكي الميني "فئة A" إلى 739 وحدة، خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام 2017، مقابل 3106 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2016، بانخفاض قدره 2367 وحدة بنسبة تراجع 76%.وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى تصدر السيارة "كيا بيكانتو" قائمة السيارات الملاكي

المال – خاص

هوت مبيعات السيارات الملاكي الميني “فئة A” إلى 739 وحدة، خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام 2017، مقابل 3106 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2016، بانخفاض قدره 2367 وحدة بنسبة تراجع 76%.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إلى تصدر السيارة “كيا بيكانتو” قائمة السيارات الملاكي الميني الأكثر مبيعًا، بنسبة 53.9%، وتلتها في الترتيب هيونداي i10 بنسبة 25.7%، وسوزوكي ألتو بواقع 11%، وهيونداي جراند i10 بنسبة 8.7%.

وحلت فيات 500 في المركز الخامس بنسبة 0.5%، واستحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصة سوقية لم تتجاوز 0.3%.

وقال أحد موزعي السيارات، إن الطلب قد أصبح محدودًا على سيارات هذه الفئة بعد الارتفاعات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها بشكل قد لا يتوازي مع الإمكانات المتاحة في السيارة، فضلًا عن أن سعرها يتجاوز سيارات أخرى أفضل من ناحية الأداء والمواصفات.

وأوضح أن أسعار كيا بيكانتو على سبيل المثال تبدأ من 232 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 247 ألف للفئة الأعلى، مما يجعلها في شريحة سعرية قريبة من عدد من الطرازات الأخرى، مثل هيونداي إتش دي وشيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيارتي جاك.

واستطرد أن الأمر ذاته ينطبق على هيونداي i10 التي تبدأ أسعارها من 181 ألف جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 197 ألف للفئة الأعلى من السيارة، مما يجعلها قريبة من سيارات أخرى، مثل شيفروليه أفيو وغيرها، وتفضل شريحة من العملاء الذين يمكنهم تدبير هذا المبلغ شراء سيارة من فئة أعلى مما تسبب في تراجع مبيعات هذه الفئة.