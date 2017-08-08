ارتفاع الأسعار يجذب الأنظار إلى السيارات المجمعة محليًا

أحمد شوقي أدى ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الاستيراد خاصة بعد ارتفاع تكاليف تدبير العملة على خلفية قرار تعويم الجنيه إلى تعزيز فرص السيارات المجمعة محليًا مقارنة بالسيارات المستوردة؛ باعتبارها الأقل سعرًا في ظل استفادتها من التخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة لخطوط التجميع في حين يتم ت

أحمد شوقي

أدى ارتفاع الأسعار والقيود المفروضة على الاستيراد خاصة بعد ارتفاع تكاليف تدبير العملة على خلفية قرار تعويم الجنيه إلى تعزيز فرص السيارات المجمعة محليًا مقارنة بالسيارات المستوردة؛ باعتبارها الأقل سعرًا في ظل استفادتها من التخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة لخطوط التجميع في حين يتم تحصيل رسوم جمركية كاملة على السيارات المستوردة؛ باستثناء الخاضعة لاتفاقات تجارية يتم بموجبها خفض الرسوم الجمركية.

وقد تجاوزت مبيعات السيارات المجمعة محليًا (بمختلف أنواعها) خلال النصف الأول من العام الجاري مبيعات السيارات المستوردة؛ لتصل مبيعات الأولى إلى 30.7 ألف سيارة فيما تجمدت الثانية عند 25.7 ألف وحدة.

وأوضح اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن تجميع السيارات لا زال أقل من حيث التكاليف مقارنة بالاستيراد؛ لأن الشركات تدفع رسومًا جمركية كاملة على السيارات المستوردة الكاملة في حين تدفع شركات التجميع نسبًا بسيطة على المكونات؛ مما يعطيها ميزة تنافسية مقارنة بوكلاء المستورد؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار العملة الأجنبية والدولار الجمركي.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار أضعف القوة الشرائية للعملاء بشكل انعكس على مستوى الطلب خاصة السيارات الاقتصادية؛ حيث يبحث المستهلك دائمًا عن السعر الأرخص ومن ثم يتجه لشراء السيارات المجمعة محليًا.

وأضاف أن الأسعار تعتبر العامل الرئيسي الحاسم في القرارات الشرائية للسيارات الاقتصادية ولا يتوقف قرار العميل على ما إذا كانت السيارة مجمعة محليًا أو مستوردة بالنسبة لهذه الشريحة من السيارات مضيفًا أن أن السيارات المجمعة في خطوط الإنتاج المحلية تتمتع بنفس الجودة التي تتمتع بمها السيارات المثيلة في خطوط الإنتاج العالمية كما أنه تتم متابعتها واختبارها من خلال الشركات الأم بصفة مستمرة بغرض التأكد من مستوى الجودة وتطبيق المواصفات والمعايير المعتمدة التي تحافظ على اسم العلامة التجارية.

وأشار إلى أن ما أسهم في زيادة مبيعات السيارات المجمعة أيضًا أن الاستيراد أصبح خيارًا صعبًا أمام الوكلاء لأنه لا يمكن تحمل تكاليف طائلة لاستيراد السيارات ثم إيداعها بالمخازن.

وأضاف أن الشركات تقصر وارداتها من السيارات الكاملة على الطرازات التي ليس لها مثيل تجميعي داخل مصر أو لها قدرات معينة مثل السيارات الفارهة والتي يحرص العميل على شرائها مهما ارتفعت أسعارها.

وتوقع أن تتسع الفجوة بين مبيعات السيارات المجمعة محليًا والمستوردة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري؛ متوقعًا أن تقترب مبيعات 2017 من مستوى 100 ألف سيارة.

وأشار منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات إلى أن ارتفاع الطلب على السيارات المحلية يعود إلى الأسعار المعقولة والملائمة لشريحة عملاء السيارات الاقتصادية والشعبية؛ بعد الاختفاء شبه الكامل لشريحة السيارات التي تقل أسعارها عن 150 ألف جنيه.

وأوضح أن بعض السيارات المجمعة محليًا تبدأ أسعارها من 200 ألف جنيه وتصل إلى 250 ألف جنيه للفئة الأعلى منها والمزودة بكافة الكماليات في حين أن المنافس المستورد لها يبدأ سعره من 320 ألف جنيه؛ وهي مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بالإمكانات المتاح للشريحة الأكبر من عملاء السوق المحلية.

وأضاف أن الأسعار هي العامل الحاسم في القرارات الشرائية للسيارات التي لا تتعدى أسعارها 250 ألف جنيه؛ ومن ثم فإن كفة السيارات المجمعة محليًا تكون راجحة مقارنة بالسيارات المستوردة. ولفت إلى أن بعض الطرازات شهدت ركودًا كبيرًا مع ارتفاعات الأسعار بنهاية العام الماضي لكن مع العروض التي طرحتها الشركات اعتبارًا من فبراير الماضي شهدت هذه الطرازات حركة كبيرة في المبيعات.

في المقابل يعتبر عبد الهدي حسن رئيس شركة الأمراء للسيارات أن شركات التجميع المحلي تتمتع بمزايا لا يتمتع بها وكلاء السيارات المستوردة؛ حيث يعفون بنسبة كبيرة من الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات؛ في حين أن أسعار طرازاتهم لم تشهد انخفاضًا بنفس نسبة الإعفاءات الجمركية التي حصلوا عليها، كما أن العديد منها يقترب من اسعار السيارات المستوردة.

وأضاف أن ذلك يعتبر بمثابة إهدار للمال العام حيث كان يمكن الاستفادة من الحصيلة الجمركية لتمويل الموازنة العامة؛ في حين لا تضيف شركات التجميع قيمة حقيقية لصناعة السيارات أو الصناعات المغذية لأن نشاطها لا يتعدى كونه مجرد تجميع وتركيب مكونات مستوردة من الخارج.