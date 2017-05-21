ارتفاع الأسعار يجبر 3 وكلاء على تأجيل طرح سياراتهم الجديدة

أحمد عوضقرر 3 وكلاء سيارات تأجيل طروحاتهم لطرازات جديدة، بالتزامن مع ارتفاع حجم تكلفة الفاتورة الاستيرادية، وتخطي أسعارها حاجز القـدرة التنافسية داخل شرائحها المختلفة من السيارات.وأبرز الشركات التى تبنت تلك السياسة بريليانس البافارية، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، ومجموعة القصراوي.وأرجع خالد



أحمد عوض

قرر 3 وكلاء سيارات تأجيل طروحاتهم لطرازات جديدة، بالتزامن مع ارتفاع حجم تكلفة الفاتورة الاستيرادية، وتخطي أسعارها حاجز القـدرة التنافسية داخل شرائحها المختلفة من السيارات.

وأبرز الشركات التى تبنت تلك السياسة بريليانس البافارية، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، ومجموعة القصراوي.

وأرجع خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، قرار استبعاد طرح السيارة H330 محليًا، إلي ارتفاع حجم تكلفتها الاستيرادية في ظل صعود أسعار الصرف وزيادة التعريفة الجمركية للسيارات؛ مما تسبب في فقد القـدرة التنافسية داخل تلك الشريحة السيارات هي “السيدان”.

وأوضح لـ”المال”، أن العديد من شركات السيارات إتجهت إلي تقليل حجم فاتورتها الاستيرادية، في ظل تراجع أداء سوق السيارات بالإضافة إلي قيامهم باستبعاد طرح الطرازات التي تتسم بالزيادات الكبيرة بأسعارها عن نظيرتها الأخري داخل نفس الشريحة لها.

وطالب سعد بضرورة تدخل القطاع المصرفي، بزيادة نسب تمويل عمليات شراء المستهلكين للسيارات؛ بهدف إيقاف نزيف خسائر المبيعات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ فقد تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 47% لتسجل 13.4 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 25.4 ألف وحدة عنه لعام 2016.

في سياق أخر، كشف سعد عن قرار تأجيل الخطط التوسعية لبريليانس البافارية، بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بـمدن الإسكندرية والدلتا خلال الوقت الحالي، لزيادة حجم تكلفتها الإنشائية من مواد البناء التي شهدت قفزات كبيرة بأسعارها.

من جانبه، أكد محمد علي، مدير مبيعات شركة سينوفا إيجيبت، إحدي شركات مجموعة شركات القصراوي، أن الشركة قررت استبعاد إمكانية طرح السيارة سينوفا x55 محليًا، بالتزامن مع ارتفاع حجم التكلفة الاستيرادية لها؛ مما سيحد من قدرة الشركة التنافسية داخل شريحة السيارات، هي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، مضيفًا أن الشركة تولي اهتمامها بطرح طرز تتناسب مع طبيعة سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.

وكان علي قد أكد في تصريحات سابقة – أنه بالتزامن مع طرح السيارة سينوفا X55 محليًا خلال الوقت الراهن، ستقارب أسعارها حاجز الـ500 ألف جنيه.

كان كل من “برليانس البافارية ومجموعة القصراوي”، قد أزاحا الستار عن طرزاتهما “H330, سينوفا X55″؛ علي هامش فاعليات معرض أتوماك فورميلا في نسخته الـ23 من دورته المنعقدة خلال 2016.

في ذات السياق، علمت “المال” من مصادرها – أن مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، قررت استبعاد طرح طراز لادا فيستا خلال الوقت الحالي، لفقد القدرة التنافسية داخل تلك الشريحة منها، في ظل ارتفاع تكلفة استيراد المكونات وعدم تمتعها بأي من الحوافز أو الإعفاءات الجمركية لها.