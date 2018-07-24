ارتفاع الأسعار يتسبب فى غلق مصانع ببرج العرب

معتز محمودكشف طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن عددا من المصانع الموجودة بالمنطقة أغلقت مؤخرا نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الظروف التشغيلية، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الخدمات. وأضاف جاد أن بعض تلك المصانع كانت تعانى من قبل، وأتت الزيادات الأخيرة لتصعب موقفها ما دفعها

معتز محمود

كشف طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن عددا من المصانع الموجودة بالمنطقة أغلقت مؤخرا نتيجة عدم قدرتها على مواجهة الظروف التشغيلية، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الخدمات.



وأضاف جاد أن بعض تلك المصانع كانت تعانى من قبل، وأتت الزيادات الأخيرة لتصعب موقفها ما دفعها للإغلاق.



واعتبر جاد أن هناك أيدى مرتعشة لا تزال قائمة فى بعض المؤسسات تزيد معاناة المستثمرين، خاصة مع استمرار البيروقراطية والروتين فى بعض المؤسسات الحكومية.



وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن المستثمر الذى يسعى للحصول على أحد المصانع المتوقفة وتشغيله، يجب عليه الالتزام ببعض الإجراءات.



وأشار إلى أن الصناعة تواجه تحديات كثيرة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، فضلا عن ارتفاع المحروقات.