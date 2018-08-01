ارتفاع الأسعار يؤجل تطوير قرية مجاويش بالغردقة

«مصر للسياحة»: تلقينا عرضًا من «ريكسوس» للفنادق لإدارة المشروع دعاء محمود:أعلنت شركة مصر للسياحة تأجيل العمل فى مشروع تطوير قرية مجاويش بالغردقة إلى بداية 2019، بسبب ارتفاع الأسعار، وفقًا لرشاد رفاعى رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية.وقال رفاعى، لـ«المال»

«مصر للسياحة»: تلقينا عرضًا من «ريكسوس» للفنادق لإدارة المشروع

دعاء محمود:

أعلنت شركة مصر للسياحة تأجيل العمل فى مشروع تطوير قرية مجاويش بالغردقة إلى بداية 2019، بسبب ارتفاع الأسعار، وفقًا لرشاد رفاعى رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية.

وقال رفاعى، لـ«المال»، إن شركة «وادى دجلة» العقارية، والتى تم التعاقد معها، كشريك لتطوير القرية فى 2016، طلبت التأجيل لإعادة الدراسة وزيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع بعد ارتفاع الأسعار، موضحاً أن التكلفة الإجمالية حالياً تصل إلى 2 مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف رفاعى أن الشركة اتجهت لاستغلال الأصول، من خلال الشراكة مع «وادى دجلة»، مقابل الحصول على عائد مالى يصل إلى 670 مليون جنيه بحد أدنى مضمون 450 مليونًا سنويًّا، لافتًا إلى أنه من المقرر هدم القرية وإعادة بنائها من جديد.

يذكر أن مساحة قرية مجاويش تبلغ نحو465 ألف متر مربع، وقامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بطرحها للتطوير واستغلال الأرض الفضاء للقرية التى تبلغ مساحتها 375 ألف متر مربع بنظام المشاركة العقارية على 19 من المطورين العقاريين، وتم شراء 8 كراسات شروط، وتقدمت 4 شركات بعروضها وجرى الإسناد لشركة وادى دجلة.

ويلزم العقد شركة وادى دجلة بالتطوير الشامل للقرية، بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالغرف والمطاعم وحمامات السباحة، وصولا إلى إقامة إسكان سياحى ومنشآت تجارية وترفيهية وناد رياضى، كما تحصل الشركة على حق إنشاء فنادق بسعة 400 غرفة فى العين السخنة مستوى 4 نجوم، على أن تنتقل ملكية الفنادق والأراضى لشركة مصر للسياحة بشكل كامل.

وأوضح رفاعى أن خطة تنفيذ جميع مراحل المشروع تستغرق من 5 إلى 8 أعوام، كاشفاً عن اعتزامه طرح مزايدة للتعاقد مع شركة فنادق عالمية تتولى إدارة المشروع بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، متابعًا أن مجموعة ريكسوس للفنادق أبدت استعدادها لتولى الإدارة.