ارتفاع الأسعار والتعاقدات الجديدة وراء تخطى جمارك السيارات حاجز المليار جنيه

مها أبو ودن تخطت الإيرادات الجمركية عن السيارات، خلال شهر مايوالماضى، حاجز المليار جنيه، من خلال 3 موانئ رئيسية، تعتبر مركز عمليات استيراد السيارات، وهى الإسكندرية، وبورسعيد والسويس. وأرجع مصدر حكومى لـ«المال» الطفرة الحالية إلى ارتفاع أسعار السيارات، وقطع الغيار،…

مها أبو ودن

تخطت الإيرادات الجمركية عن السيارات، خلال شهر مايوالماضى، حاجز المليار جنيه، من خلال 3 موانئ رئيسية، تعتبر مركز عمليات استيراد السيارات، وهى الإسكندرية، وبورسعيد والسويس.

وأرجع مصدر حكومى لـ«المال» الطفرة الحالية إلى ارتفاع أسعار السيارات، وقطع الغيار، بنسب كبيرة خلال ألفًاترة الماضية، والتعاقدات الجديدة التى قامت بها الشركات بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

أكد المصدر أن أسعار السيارات فى الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات بنسب تتراوح بين 2.5 إلى %5، خلال الشهرين الأخيرين، ما زاد من عبء الرسوم الجمركية المقررة عليها وبالتالى رفع الحصيلة الجمركية.

بلغت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المحصلة خلال شهر مايوالماضى فى 3 موانئ رئيسية 1.3 مليار جنيه، لأول مرة فى تاريخ إيرادات جمارك السيارات، وتوقع استمرار معدلات الحصيلة فى الفترة المتبقية من عام 2018.

وفقا لتفاصيل السيارات المستوردة من الموانئ الثلاثة التى حصلت عليها «المال»، بلغت قيمة سيارات الركوب الملاكى وقطع الغيار المستوردة المفرج عنها من ميناء بورسعيد 475 مليونًا جنيه، خلال شهر مايوالماضى، تحصل منها 128.4 مليونًا جنيه، رسوم جمركية وضرائب .

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد عن 330 سيارة ركوب (ملاكى)، موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، برسم الوارد النهائى، وعن 995 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية 228 مليونًا و687 ألفًاا و49 جنيهًا.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن السيارات 52 مليونًا و264 ألفًا و202 جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 23 مليونًا و223 ألفًا و123 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 75 مليونًا و487 ألفًا و325 جنيهًا.

بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهرمايوالماضى، 1223 بيان جمركى، بقيمة إجمالية 208 ملايين و699 ألفًا و495 جنيها.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 16 مليونًا و183 ألفًا و199 جنيها، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 31 مليونًا و178 ألفًا و798 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 47 مليونًا و361 ألفًا و997 جنيه.

خلال مايوالماضى بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 95 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – ولوادر – وشوك رافعة – وجرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 37 مليونًاا و887 ألفًا و218 جنيهًا.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها مليونًا و744 ألفًاا و57 جنيهًا، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 3 ملايين و851 ألفًاا و645 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و595 ألفًا و702 جنيه.

قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخألفًاات عن السيارات بالمنطقة الحرة، خلال ألفًاترة نفسها بمبلغ 107 آلاف و475 جنيهًا.

تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى، ورسائل سيارات النقل والمعدات، وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد، خلال شهرمايوالماضى، 475 مليونًا و273 ألفًا و762 جنيهًا.

وسجل إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 70 مليونًا و191 ألفًا و458 جنيهًا، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 58 مليونًا، و253 ألفًا و566 جنيهًا.

يبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، خلال مايوالماضى، 128 مليونًا و445 ألفًا و24 جنيهًا.

أفرجت جمارك السيارات بالسويس عن 870 سيارة ملاكى ونقل، بقيمة 176 مليونًا و819 ألفًا و364 جنيهًا، خلال مايوالماضى، منها 739 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة، إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى.

بلغت قيمة السيارات 144 مليونًا و990 ألفًا و74 جنيهًا بينما بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 54 مليونًا و476 ألفًا و993 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 50 مليونًا و338 ألفًا و878 جنيهًا، والرسوم الأخرى المحصلة 5 ملايين و97 ألفًا و56 جنيها، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 109ملايين و993 ألفًا و416 جنيهًا.

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 131 سيارة نقل للاستخدام التجارى بقيمة 31 مليونًا و829 ألفًا و290 جنيهًا.

بلغت الضرائب الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 8 ملايين و507 آلاف و177 جنيهًا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 5 ملايين و997 ألفًا و404 جنيهات، والرسوم الأخرى المحصلة 160 ألفًا و555 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 14 مليونًا و665 ألفًا و136 جنيهًا.

بذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيا خلال شهر مايوالماضى عن 870 سيارة ركوب ملاكى ونقل، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليونًا و819 ألفًا و364 جنيهًا، وإجمالى ضرائب ورسوم جمركية، وضريبة قيمة مضافة، ورسوم وضرائب أخرى محصلة عنها 124 مليونًا و658 ألفًا و552 جنيهًا.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر مايوالماضى،3 وحصد ميناء الإسكندرية الحصة الأكبر من واردات السيارات خلال مايو، وبلغت قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها مليار و13مليونًا و943 ألفًا و672 جنيهًا، كما بلغت قيمة الرسوم المحصلة عليها مليار و56 مليونًا و75 ألفًا و71 جنيهًا، إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المحصلة خلال نفس الشهر.

أفرجت سلطات منفذ الإسكندرية الجمركى عن 7659 سيارة ركوب «ملاكي« مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارًا و803 ملايين و829 ألفًا و51 جنيها.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 280 مليونًا و722 ألفًا و50 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 341 مليونًا و667 ألفًا و125 جنيها فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونًا و815 ألفًا و597 جنيها.

بذلك يكون إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال مايوالماضى 698 مليونًا و204 آلاف و772 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 519 مليونًا و57 ألفًاا و824 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 624 سيارة نقل، وميكروباص، وموتوسيكل، وجرار بقيمة بلغت 509 ملايين و128 ألفًا و78 جنيها.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 18مليونًا و174 ألفًا و521 جنيها، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 73 مليونًا و827 ألفًا و727 جنيها، وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات 92 مليونًا وألفًين و248 جنيهًا.

بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 52 مليونًا و362 ألفًا و527 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 700 مليون و986 ألفًا و543 جنيها.

بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونًا و436 ألفًا و789 جنيها، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 58 مليونًا و178 ألفًا و965 جنيها، وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة عنها 77 مليونًا و615 ألفًا و754 جنيه.

سجلت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب تفاقات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 22 مليونًا و643 ألفًا و21 جنيها.

وتحصلت رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكى والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 188مليونًا و252 ألفًا و297 جنيها.

يكون إجمالى قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايولعام 2018 حوالى 3 مليارات و13 مليونًا و943 ألفًا و672 جنيهًا.

بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية محصلة عنها بمبلغ 318 مليونًا و333 ألفًا و360 جنيها، وإجمالى الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 473 مليونًا و673 ألفًا و817 جنيها، وإجمالى رسم التنمية 75 مليونًا و815 ألفًاو597 جنيها وإجمالى الرسوم والغرامات الأخرى 188 مليونًا و252 ألفًا و297 جنيها.

يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية، مليارًا و56 مليونًا و75 ألفًا و71 جنيهًا.

فى الوقت نفسه يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، حوالى 594 مليونًا و63 ألفًا و372 جنيه.