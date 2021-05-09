ارتفاع اسعار الفاكهة اليوم الأحد7مايو 2021

واصلت أسعار الفاكهة الارتفاع اليوم الأحد في الاسواق 9-5-2021 الموافق 27من شهر رمضان المبارك، وبلغت اسعار الرمان 25جنيها مقابل20جنيها أمس، والكانتالوب تراوح من 7.5إلي 10جنيهات، العنب 35جنيها ، و الخوخ 17جنيها،و الجوافة من 17.5جنيه إلى20 جنيها .

ونوه التجار إلى أن البرتقال اليوسفي تراوح من 10إلي 12جنيها ،والتفاح الاصفر 25جنيها، والتفاح الأحمر من 18جنيها إلي25 جنيها ،الموز البلدي 10إلي 12جنيها،والموز المستورد الاكوادوري 20جنيها علي الأقل.

اسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن البطيخ تراوح من 25إلي 50جنيها للواحدة ، والبرقوق 25جنيها إلى 30 للكيلو ،والكنتالوب تراوح من 8 جنيهات الى 10 للكيلو ،اليوسفي الصيني 7.5جنيه للكيلو .

وأوضح التجار أن البرتقال أبوسرة 25جنيها،والبرتقال البلدي من 3.5إلي 6جنيهات،والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5جنيه إلى 12جنيها،والجوافة من 15جنيها إلى 20جنيها والرمان 20جنيها للكيلو .

وألمح التجار إلى أن سعر الافوكادو تراوح من 15إلي 30جنيها للكيلو ،والكيوي 10إلي 20جنيها للكيلو، وجنيه للواحدة ،والحرنكش 15جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح الرطب 5جنيهات .

اسعار الفاكهة الأحد9-5-2021

الموز المستورد : 22جنيها

الموز البلدي : 12جنيها

الجوافة:17.5جنيه

العنب الاحمر : 25جنيها

التفاح الأخضر: 25جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 10جنيهات

الخوخ:12جنيها

البرتقال اليوسفي :12جنيها

البرتقال ابوسره :25جنيها

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وواصلت أسعار الفاكهة الصعود في سوق العبور لتجارة الجملة، وسجل سعر الخوخ من 11جنيها إلى 15جنيها،والبلح الجاف من7جنيهات إلى 15جنيها،والفراولة من4إلي 6جنيهات،والموز البلدي من 4إلي 8جنيهات .

وأكد تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره تراوح من 15جنيها إلى 20جنيها،والبرتقال البلدي 3 إلى 4جنيهات، والبرتقال اليوسفي 8جنيهات،والعنب الأحمر 10جنيها إلى 15 للكيلو، والرمان 10جنيهات للكيلو، والبطيخ 10جنيهات للواحدة ،والكنتالوب 4.5جنيها إلى 5.5جنيه .

وأوضح التجار أن سعر التفاح المصري 10إلي 14جنيها، والتفاح المستورد 20جنيها ،والجوافة من 13إلي 16جنيها .

يذكر أنه مع دخول شهر رمضان المبارك ترتفع وتيرة شراء الخضروات والفاكهة في الأسواق ،لتلبية متطلبات وجبتي الافطار والسحور ،في ظل النظام الغذائي الرمضاني .

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر او يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .