ارتفاع اسعار الذهب وعيار 21 يسجل 640 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو جنيهين اثنين للجرام وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 صعد بنحو جنيهين ليسجل ٦٤٠ جنيها للجرام مقابل 638 جنيها أمس.

عمرسالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو جنيهين اثنين للجرام وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع



وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 صعد بنحو جنيهين ليسجل ٦٤٠ جنيها للجرام مقابل 638 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 547 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 سجل اليوم 730 جنيها للجرام مقابل 727 جنيها أمس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5115 جنيها بدلا من 5095 وسجلت الأوقية 1304 دولار أمريكي بدلا من 1302 دولار أمريكي، وفق المصدر ذاته.