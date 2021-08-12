ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12-8-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التحرك اليوم الخميس 12-8-2020 ،وارتفعت الطماطم والخيار والكوسة ، استقرت أسعار الكمثري ،و التفاح ،وسجل قفص الطماطم 100جنيها بسوق الجملة وتباينت اسعار الباذنجان ،والفلفل ،وسجل الليمون 15جنيها،والطماطم بين جنيهين إلى 6جنيهات ونصف بدلا من 6جنيهات.

واضاف التجار أن سعر الخيار البلدي سجل من 6جنيهات إلى 10جنيهات و الخيار الصوب10 من إلي 12 جنيها،والباذنجان الرومي 4من جنيهات إلى 6جنيهات طبقا لتجار تجزئة في الأسواق.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الكوسة تباين من 6جنيهات إلى 12جنيها، والفلفل الألوان من 12إلي 20 جنيها،والبطاطس من 5 إلى 9جنيهات، بدلا من 8والفلفل الرومي من 3جنيهات إلى 8 جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامي من 3إلي 6جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6جنيهات، والجزر8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا من 20جنيها إلى 22جنيها، والبامية من8 جنيهات إلي 14جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون من 5 جنيهات إلي 15جنيهات للكيلو علي الاكثر .

أسعار الخضروات والفاكهة

واضاف التجار أن سعر الموز البلدي 10 جنيهات، والبلح البرحي من 20جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 20 إلى 25جنيها ،والتفاح الأحمر 30جنيهًا والتفاح الاخضر 30جنيها ، والبرقوق 35جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30، والموز المستورد 25 جنيها.

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه ،التين 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو ، والمانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها ، والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو ،والكمثرى من 12إلي 20جنيهًا والخوخ 35جنيها، والبرتقال البلدي 7.5جنيه ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .