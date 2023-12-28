ارتفاع استهلاك البترول والغاز إلى 80.8 مليون طن خلال 2023.. والكهرباء تستحوذ على 56% منه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، عن حصاد عام 2023 وأبرز النتائج التى نفذتها والتى شملت تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال العام عبر تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز ليبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى منها حوالى 8ر80 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة في بيان لها إن الاستهلاك من المنتجات البترولية تنقسم إلى 34.5 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق ، إلى جانب نحو 4ر46 مليون طن استهلاك محلى من الغاز الطبيعى بزيادة نسبتها 1% على العام السابق حيث استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56% من اجمالى كميات الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى .

كما تسعي الوزارة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتى أبرزها الحصول على المنتجات البترولية والغاز ، حيث تستهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد تم خلال عام 2023 تحقيق ما يلى:

• ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية الى مايقرب من 4 آلاف محطة .

• بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزاً.