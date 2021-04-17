ارتفاع استثمارات شركات تأمين الممتلكات بنسبة 178% خلال السنوات العشر الماضية (جراف)

وبلغ صافى استثمارات شركات تأمين الممتلكات 17.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 وبمعدل نمو 7.3% على العام السابق له.

ارتفع صافى استثمارات شركات تأمين الممتلكات بنسبة 178% خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ 44.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، مقابل 15.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/ 2011، وكشف الكتاب الإحصائى السنوى، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن معدل نمو صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات ارتفع بنسبة 6.5% خلال العام المالى 2010/ 2011 على العام السابق له، فيما ارتفع صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 16.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/ 2012 وبنسبة نمو 3.7% على العام السابق له.

صافى استثمارات شركات تأمين الممتلكات يبلغ 17.8 مليار جنيه فى 2013

وبلغ صافى استثمارات شركات تأمين الممتلكات 17.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/ 2013 وبمعدل نمو 7.3% على العام السابق له، فيما قفز صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 20.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/ 2014 وبمعدل نمو 13.5% على العام السابق له.

الجراف التالى يوضح تطور حجم صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال السنوات العشر الماضية (القيمة بالمليار جنيه).

وشهد صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات نموًّا طفيفًا بنسبة 1.7% خلال العام المالى 2014/ 2015 لتبلغ قيمة تلك الاستثمارات 20.5 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات إلى 23.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 وبنسبة نمو 16.9% على العام السابق له.

قفزة فى النمو بنسبة 64.4% عام 2017

وقفز صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات بسبب تعويم الجنيه المصرى إلى 39.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017 وبنسبة نمو 64.4% على العام السابق له.

وواصل صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات صعوده ليبلغ 44.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو 13.9% على العام السابق له.

وانخفض صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2018/ 2019 ليبلغ 43.9 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت 2.2% عن العام السابق له.

فيما عاود صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات نمو ليبلغ 44.2% مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019/ 2020، وبنسبة نمو طفيفة بلغت 0.6%.

الجراف التالى يبين معدل تطور صافى استثمارات شركات التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال السنوات العشر الماضية (النسبة مئوية %).