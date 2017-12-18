ارتفاع استثمارات البنوك في أذون الخزانة لـ564.35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر

سيد بدر:ارتفعت إجمالي استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية لتسجل 564.349 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 549.96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه بزيادة 14.4 مليار جنيه .وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك المتخصصة لـ12.203 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 11.14 مل

سيد بدر:

ارتفعت إجمالي استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية لتسجل 564.349 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 549.96 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه بزيادة 14.4 مليار جنيه .

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع استثمارات البنوك المتخصصة لـ12.203 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 11.14 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام لـ285.18 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 269.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

كما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية من 21.53 مليار جنيه في سبتمبر إلى 22.44 مليار جنيه في أكتوبر، بينما تراجعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 244.53 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 247.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .

وتجاوزت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة التريليون جنيه لأول مرة لتسجل 1.031 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 994.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر .