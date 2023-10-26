ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 390.443 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى

ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة إلى 390.443 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 388.421 مليار بنهاية يونيو الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص 491.98 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023 ، مقابل 458.313 مليار بنهاية يونيو الماضي.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 4.79 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.57 تريليون بنهاية مايو 2023.

وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج من 3.59 تريليون جنيه في مايو إلى 3.086 تريليون خلال يونيو 2023.